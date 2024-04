Unfall in Calw

1 Eine Ölspur in der Stuttgarter Straße zeugte von dem Unfall bei der Agip-Tankstelle. Foto: Verena Parage

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Stuttgarter Straße in Calw stand ein Verdacht im Raum: Möglicherweise hatte ein Rennen zu dem Unfall geführt. Jetzt äußert sich die Polizei zu den Ermittlungen.









Gut einen Monat ist die Kollision zweier Fahrzeuge in der Stuttgarter Straße in Calw her: Noch ist die Frage, ob dem Unfall ein illegales Rennen vorangegangen war, nicht geklärt.