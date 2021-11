Unfall in Calw

1 Von der Straße durch einen Zaun und in einen Garten führte die Unfallfahrt eines Betrunkenen am frühen Samstagmorgen. Foto: shutterstock: Heiko Kueverling

Von der Straße abgekommen und in einen Garten gerauscht ist ein 40-jähriger betrunkener Autofahrer. Der Unfall geschah am Samstagmorgen.















Calw - Gegen 0.30 Uhr fuhr der 40-Jährige im Ortsteil Schömberg auf der Brahmsstraße in Richtung Calmbacher Straße. Laut Polizei kam er dann von der Straße ab und geriet auf ein angrenzendes Gartengrundstück. Dort wurde unter anderem ein Zaun stark beschädigt. Der Sachschaden liegt hier bei rund 20.000 Euro, der Schaden am Auto bei etwa 10.000 Euro. Auch ein Verkehrszeichen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Da kostet die Reparatur 200 Euro. Ein Alkoholtest ergab beim Unfallfahrer einen Wert von rund 1,5 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren.