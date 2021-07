1 Ein 41-Jähriger verlor während der Fahrt seinen Wohnwagenanhänger bei Burladingen-Stetten. (Symbolfoto) Foto: Pleul

Am Sonntagmittag hat ein, nicht richtig am Fahrzeug befestigter, Wohnwagenanhänger in der Mechinger Straße einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht.

Burladingen-Stetten - Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 41-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit seinem Wohnwagengespann auf der Burladinger Straße von Sonnenbühl-Erpfingen her kommend und bog an der Einmündung nach rechts in die Melchinger Straße ein. Kurz nach dem Abbiegen löste sich der Anhänger vom Fahrzeug. Der Wohnwagen rollte über den Gehweg nach rechts und krachte gegen einen dort in einer Hofeinfahrt geparkten Fiat Punto.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Am Fiat entstand ein Totalschaden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die Deichsel nicht richtig in der Anhängerkupplung eingerastet und arretiert gewesen.