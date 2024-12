Unfall in Burladingen

1 Ihren Führerschein ist die junge Autofahrerin vorerst los. (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich eine 22-Jährige verantworten, die am Donnerstagabend auf der L442 zwischen Hausen im Killertal und Neuweiler einen Unfall verursacht hat.









Link kopiert



Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fiat Talento auf der Landesstraße in Richtung Neuweiler unterwegs. In einem kurvigen und unübersichtlichen Bereich setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Renault Twingo eines 68-Jährigen an, obwohl sie den Verlauf der Strecke nicht übersehen konnte.