Unfall in Bräunlingen

1 Zu einem Unfall kam es in Bräunlingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Bräunlingen ist Traktoranhänger mit einem AUto zusammengestoßen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.









Link kopiert



In Bräunlingen ist es am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, zu einem Unfall in der Hüfinger Straße gekommen. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro, berichtet die Polizei.