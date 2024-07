Bei einem Unfall am Samstagmorgen in Bräunlingen ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, bog eine 59-jährige Autofahrerin gegen 7.53 Uhr von einem Parkplatz in Richtung Dögginger Straße ab und übersah dabei einen 70-jährigen Radfahrer auf einem kreuzenden Radweg. Der Radfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte jedoch und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu.

Er wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, so die Polizei.