Unfall in Böttingen

1 Der Aufsitzrasenmäher stürzte den Abhang hinunter. Symbolbild. Foto: danymages/ Shutterstock

Ein 84-jähriger Mann ist am Freitag in Böttingen (Kreis Tuttlingen) nach einem Unfall mit einem Aufsitzrasenmäher in der Klinik gestorben.















Böttingen - Er führte am Morgen Mäharbeiten in seinem Garten durch. Zum Entleeren des Auffangbehälters fuhr er rückwärts an einen Abhang heran. Hierbei rollte der Mäher den Hang hinunter und überschlug sich. Der Fahrer geriet unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Nachdem er in ein Klinikum eingeliefert wurde, erlag er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen. Die Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil übernommen.