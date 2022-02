1 Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Foto: © Christian Schwier – stock.adobe.com

Die Fahrerin eines VW-Polo ist am Mittwochmorgen in der Herrenzimmerner Straße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.















Bösingen - Die 21-Jährige wollte laut Mitteilung der Polizei gegen 8 Uhr in die Epfendorfer Straße abbiegen, landete jedoch in einem Pflanzenbeet und krachte dort dann gegen den Baum. Am Auto entstand durch den heftigen Aufprall Totalschaden. Die junge Frau blieb vermutlich unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.