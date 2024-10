Unfall in Bösingen

Am Dienstagnachmittag fordert ein Unfall in Bösingen einen Verletzten.

In Bösingen fällt ein Mann von der Ackerschiene und gerät unter den Anhänger.









Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag in der Grünlingerstraße in Bösingen: Ein 45-Jähriger kam unter die Räder eines landwirtschaftlichen Anhängers.