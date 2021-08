1 Der 20-jährige BMW-Fahrer kam in einem Garten zum stehen. Foto: Sven Maurer

Dietingen-Böhringen. Am späten Dienstagabend befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße von Dietingen kommend in Richtung Böhringen. Kurz vor der Ortseinfahrt Böhringen kam der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und geriet dann wieder auf die Fahrbahn zurück. In diesem Moment kam eine zweite Pkw-Lenkerin von Böhringen kommend entgegen. Er touchierte die Pkw-Fahrerin auf der rechten Seite und kam anschließend in einem Garten zum stehen. Der 20-jährige BMW-Fahrer kam mit einem Schrecken davon, die Lenkerin des anderen PKWs wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Dietingen, Abteilung Böhringen, unterstützte die Polizei durch Ausleuchten der Unfallstelle.