Unfall in Blumberg Drei Verletzte auf B 27 nach Vorfahrtmissachtung

Ein 24-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr gegen 23.30 Uhr auf die L 185 von Geisingen in Richtung B 27. An der Einmündung zur Bundesstraße fuhr der 24-Jährige zunächst links an der Verkehrsinsel vorbei. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B 27 in Richtung Donaueschingen fahrenden VW Multivan.