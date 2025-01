Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr am Dienstagnachmittag in Blumberg hat ein Auto einen Radfahrer erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin mit einem Dacia von der Friedhofstraße kommend in den Kreisverkehr und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Radfahrer, der sich von der Kirchstraße kommend bereits im Kreisverkehr befand.

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Lesen Sie auch

Der Dacia kam in der Folge von der Straße ab und prallte gegen eine Steinmauer. Dabei entstand am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro.