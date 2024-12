Unfall in Bitz

1 In Bitz hat es gekracht. Foto: dpa/Armin Weigel

Bei einem Unfall bei Bitz kollidierten zwei Autos. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug übersehen.









Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen sind an der Einmündung der Harthauser Straße zur Landesstraße 448 zwei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten.