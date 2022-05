Unfall in Bisingen

1 Der Motorradfahrer verletzt sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) Foto: Thaut Images – stock.adobe.com

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 7111 bei Bisingen ist am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.















Bisingen - Ein 74-Jähriger fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Daihatsu auf der Kreisstraße in Richtung Bisingen-Zimmern. Kurz vor der Festhalle Thanheim wollte er im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve nach links in die Raichbergstraße einbiegen. Dabei fuhr er ersten Ermittlungen zufolge nicht nur zu weit links und schnitt die Kurve, sondern übersah zudem ein entgegenkommendes Motorrad. Der 55 Jahre alte Fahrer konnte nicht schnell genug reagieren und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Während der Daihatsu fahrbereit blieb, musste das Bike von einem Abschleppdienst geholt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 5000 Euro geschätzt.