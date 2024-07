Der Fahrer eines schwarzen Opel Corsa hat am Sonntagabend in Bisingen einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, war die Polizei gegen 19.45 Uhr von Anwohnern alarmiert worden, die den Opel und seinen Fahrer beobachtet hatten, wie er im Bereich der Einmündung "In der Au" von der Straße abkam, ein Verkehrsschild überfuhr und anschließend flüchtete.

Nachdem am Unfallort das vordere Kennzeichen des Opels liegengeblieben war, konnte der entsprechend unfallbeschädigte Wagen in der Nähe der Halteranschrift aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der bislang bekannte Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, so die Polizei.