1 Ein Sitzpolster löste am Montagabend einen Fahrzeugbrand mit Totalschaden aus. Foto: Feuerwehr/Zillinger

Bei einem Fahrzeugbrand in Bieselsberg entstand am Auto Totalschaden. Die drei Passagiere retteten sich aus den Flammen.















Schömberg-Bieselsberg - Zu einem Fahrzeugbrand auf der Kreisstraße zwischen Schwarzenberg und Unterreichenbach sind am Montagabend um 18.29 Uhr die Feuerwehrabteilungen Bieselsberg und Schömberg am frühen Montagabend gerufen worden. Der Brand wurde durch Sitzpolster ausgelöst, von denen eines unter ein nachfolgendes Auto geriet.

"Die Fahrerin konnte dem Polster nicht ausweichen, lenkte aber geistesgegenwärtig den Wagen in eine Haltebucht neben der Straße", sagte der Schömberger Feuerwehrkommandant Rainer Zillinger. Der Vorfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Schwarzenberg und Unterreichenbach auf Höhe der Zufahrt in das Bieselsberger Gewerbegebiet.

Passagiere retten sich

Gleichwohl entzündete sich das festgefahrene Polster sofort an der heißen Abgasanlage am Unterboden und löste einen Brand aus. Bevor dieser sich zu einem Vollbrand entwickelte, verließen die Fahrerin und zwei mitfahrende Kindern das Auto, teilte die Gemeinde Schömberg mit.

Die Feuerwehr musste das Löschwasser an die Einsatzstelle transportieren. Deshalb waren 30 Feuerwehrleute und vier Fahrzeuge im Einsatz. Am Gerätehaus in Bieselsberg befüllte die Feuerwehr die Tanks wieder mit Wasser. Bei den Löscharbeiten trugen die Feuerwehrleute Atemschutzgeräte. Zudem beseitigten sie austretende Betriebsflüssigkeiten. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und enormen Hitzeentwicklung durch den Fahrzeugbrand wässerte die Feuerwehr nach Ablöschen des Feuers den benachbarten Waldrand, um einen Vegetationsbrand zu verhindern.