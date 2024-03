Mehrere Verletzte bei Unfall in Berlin: Auto fährt Mutter mit Kinderwagen an – Frau stirbt

1 Schwerer Unfall in Berlin: Ein Auto hat unter anderem eine Mutter und ihr Kind angefahren. Foto: dpa/Christophe Gateau

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall in Berlin verletzt worden. Eine Mutter und ihr Kind mussten wiederbelebt werden, die Frau starb später im Krankenhaus.









Eine 41-jährige Frau ist am Samstag in Berlin bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Potsdamer Platzes schwer verletzt worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Samstag. Das ebenfalls schwer verletzte vierjährige Kind der Frau wurde am Samstagnachmittag notoperiert. Der Lebensgefährte und die Schwester der Frau seien mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Alle vier seien als Touristen in Berlin gewesen.