Unfall in Benzingen

1 Zu einem Unfall ist es am Sonntagmorgen in Benzingen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer sowie einem beträchtlichen Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro hat sich am frühen Sonntagmorgen in Benzingen ereignet.









In Benzingen war nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntag kurz nach sechs Uhr der Fahrer eines Audi auf der Albstraße in Richtung Winterlingen unterwegs.