Unfall in Bayern: Verletzte bei Kindergeburtstag – Ermittler befragen Zeugen

1 Bei dem Unfall wurden ein neunjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine Ausfahrt mit einem Schneemobil endet mit Verletzten, darunter sechs Kinder. Noch sind viele Fragen zu dem Unglück offen.









Nach einem Schneemobil-Unfall auf einer Geburtstagsfeier in Oberbayern mit sechs verletzten Kindern und zwei verletzten Erwachsenen wollen die Ermittler weiter Zeugen und Beteiligte vernehmen. Zudem sollen Spuren an dem Motorschlitten gesichert werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zum Zustand der Verletzten konnten die Ermittler am Tag nach dem Unglück keine Details nennen.