Unfall in Balingen Rennradfahrer prallt gegen Kind (red/pz) 09.06.2026 - 11:46 Uhr 1 Beide Radfahrer sind bei dem Unfall verletzt worden. (Symbolfoto). Foto: www.imago-images.de Ein Rennradfahrer hat in Balingen einem zehnjährigen Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide wurden verletzt. Link kopiert Ein Unfall mit zwei verletzten Radfahrern hat sich am Montagnachmittag in Engstlatt ereignet. Gegen 16.15 Uhr war ein 64-jähriger Rennradfahrer auf der Meisterstraße unterwegs und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand an der Einmündung mit der Veilchenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, zehnjährigen Radlers. Beide stürzten zu Boden und wurden verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das Kind vor Ort versorgt. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 6.000 Euro belaufen.