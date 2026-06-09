Unfall in Balingen: Rennradfahrer prallt gegen Kind

Parken in Rottweil „Wir mussten was tun“ – Darum lässt der B2-Markt den Parkplatz überwachen

Da muss sich manch einer umstellen: Auch beim B2-Bistro und Biomarkt in Rottweil gelten jetzt neue Parkregeln. Die Parkzeit wird überwacht - wir erfahren auf Nachfrage die Gründe.