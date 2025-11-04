Unfall in Balingen: Mit über drei Promille gegen Ampel geprallt

Mit über drei Promille ist ein Autofahrer zwischen Balingen und Stockenhausen von der Straße abgekommen.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag zwischen Balingen und Stockenhausen einen Unfall verursacht.

Der Mann war mit seinem Peugeot gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Stockenhausen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test ergab daraufhin einen vorläufigen Wert von über drei Promille.

Der Mann musste daher neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Der Schaden am Peugeot, für den ein Abschleppunternehmen angefordert wurde, dürfte sich auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen. Ob an der Ampel ein Schaden entstanden ist, steht abschließend noch nicht fest. Auch die Feuerwehr war an die Unfallstelle ausgerückt.