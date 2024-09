Am Freitag ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Streichen und Heselwangen gekommen.

Der 37-jährige Fahrer eines Hyundai kam laut Angaben der Polizei um 21.35 bei abfallender Straße nach rechts in den Grünstreifen.

Dort fuhr er mit geringer Geschwindigkeit noch etwa 20 Meter weiter und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum.

Lesen Sie auch

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Es musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Am Baum ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.