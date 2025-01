Unfall in Balingen

In Balingen hat ein Autofahrer einen Fußgänger übersehen.

Am Dienstagnachmittag hat sich in Balingen ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein Fußgänger verletzt.









In Balingen ist am Dienstagnachmittag ein Fußgänger angefahren worden. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste der Mann nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden.