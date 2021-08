1 Die 46-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Wilhelmstraße/Dammstraße in Balingen passiert ist.

Balingen - Eine 47-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr mit ihrem BMW verkehrswidrig die als Einbahnstraße ausgeschilderte Dammstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Wilhelmstraße. An der Einmündung zur Wilhelmstraße hielt sie an. Eine 46-Jährige, die mit ihrem Golf von der Wilhelmstraße in die Dammstraße einbiegen wollte, musste wegen dem in der schmalen Einmündung stehenden BMW scharf abbremsen. Der 59-jährige Fahrer eines Linienbusses, der hinter dem Golf fuhr, reagierte zu spät, fuhr auf den VW auf und schob ihn gegen den BMW.

Die Golffahrerin wurde dabei nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die 38-jährige Beifahrerin im BMW wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht, die sie aber nach einer Untersuchung wieder verlassen konnte. Der Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.