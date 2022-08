Unfall in Balingen

(Symbolfoto) Foto: Lukas Sembera – stock.adobe.com

Bei einen Unfall am Montagmorgen an der Kreuzung Schillerstraße/Auf Stetten in Balingen sind zwei Menschen leicht verletzt worden, weil ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet hat.















Balingen - Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-jähriger um kurz nach 8 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung B 27 einbiegen. Ohne auf die Rot zeigende Ampel zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts auf der Straße Auf Stetten heranfahrenden Skoda, dessen 19-jährige Fahrerin bei Grün eingefahren war.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro.