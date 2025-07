1 Ein 86-Jähriger Mann hat in Balingen einen Verkehrsunfall verursacht. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa Ein 86-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Balingen einen Verkehrsunfall verursacht. Er sei vom Bremspedal abgerutscht, so die Polizei.







Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung zwischen Lange Straße und der Auffahrt zur B27 in Balingen verletzt worden, so erste Erkenntnisse der Polizei.