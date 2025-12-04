Unfall in Balingen 86-jährige Fußgängerin von Auto erfasst (red/pz) 04.12.2025 - 12:08 Uhr 1 Die Seniorin wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Engel73 - stock.adobe.com Eine Seniorin ist am Mittwochabend in Balingen von einem Auto angefahren worden. Link kopiert An der Kreuzung Friedrichstraße/Schmidstraße in Balingen hat sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Laut Polizei bog ein 68-jähriger Fiat-Fahrer nach rechts ab und erfasste dabei die 86-Jährige, die gerade die Straße überquerte. Die Seniorin stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit bislang unbekanntem Verletzungsgrad in eine Klinik.