Unfall in Balingen: 86-jährige Fußgängerin von Auto erfasst
Die Seniorin wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Engel73 - stock.adobe.com

Eine Seniorin ist am Mittwochabend in Balingen von einem Auto angefahren worden.

An der Kreuzung Friedrichstraße/Schmidstraße in Balingen hat sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

 

Laut Polizei bog ein 68-jähriger Fiat-Fahrer nach rechts ab und erfasste dabei die 86-Jährige, die gerade die Straße überquerte.

Die Seniorin stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit bislang unbekanntem Verletzungsgrad in eine Klinik.

 