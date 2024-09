Unfall in Balingen: 21-Jährige verletzt sich bei Motorradsturz

Unfall in Balingen

1 Eine Motorradfahrerin stürzte. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Eine Motorradfahrerin ist am Freitag in Balingen gestürzt. Sie wurde leicht verletzt.









Eine Motorradfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend am Lochenpass in Balingen leichte Verletzungen erlitten. Das berichtet die Polizei.