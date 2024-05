Unfall in Baisingen

1 Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Senior hat im Rottenburger Teilort Baisingen am Mittwochmorgen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer und die Beifahrerin des Unfallverursachers mussten ins Krankenhaus.









Ein 83-Jähriger hat in Baisingen am Mittwochmorgen die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht, berichtet die Polizei.