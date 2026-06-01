Unfall in Baisingen: 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

1 Nach Angaben der Polizei sind zwei Menschen bei dem Unfall verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem heftigen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen am frühen Sonntagmorgen in Baisingen entstanden.







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Ein 22-Jähriger war gegen 2.20 Uhr mit einem Opel auf der Kaiserstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs. Auf Höhe des Feuerwehrhauses bog er verkehrswidrig links an der Verkehrsinsel vorbei in die Mötzinger Straße ab. Zeugenangaben nach ungebremst krachte der Astra im Anschluss gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Sharan. Dieser prallte noch gegen einen Skoda Octavia, der auf eine Mercedes-Benz B-Klasse geschoben wurde.