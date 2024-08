Bei einem Unfall am Dienstagabend ist ein Autofahrer in Bad Wildbad frontal gegen eine Mülltonne, eine Laterne und einen Zaun gefahren.

Nach derzeitigem Stand der Polizei fuhr der Autofahrer gegen 21.30 Uhr mit seinem Renault auf der Straße Beermiß und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer alkoholischen Beeinflussung in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab.

Das Auto fuhr frontal gegen eine große Mülltonne, eine Laterne und letztendlich gegen einen Zaun eines eingegrenzten Geländes. Zeugen vernehmen einen lauten Knall und vermuteten einen Unfall, worauf die Rettungskräfte alarmiert wurden.

Wie die Polizei mitteilt, trafen die Einsatzkräfte nicht an der Unfallörtlichkeit, sondern in der Nähe auf den betreffenden Unfallwagen und den vermeintlichen 53-jährigen Fahrer. Der in einer Halle stehende Renault war stark beschädigt. Bei dem mutmaßlichen Autofahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein erster Test ergab einen Wert von über einem Promille.

Fahrer musste Führerschein abgeben

Der Unfallverursacher musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Der Sachschaden bei dem Auto wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Bei der Mülltonne, der Laterne und dem Zaun wird von rund 5000 Euro ausgegangen, so die Polizei.