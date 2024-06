1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Rehder

Ein Rollerfahrer hat am Donnerstag in Bad-Dürrheim einen anderen 59-jährigen Rollerfahrer zu Fall gebracht und ist geflüchtet.









Bei einem Unfall auf der Straße „Schabelweg“ wurde am Abend ein Rollerfahrer schwer verletzt. Gegen 20.30 Uhr war ein unbekannter Rollerfahrer in Richtung Ortsrand unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 59-Jähriger in entgegengesetzter Richtung mit einem Roller. Der Unfallverursacher fuhr auf gleicher Höhe auf die Gegenfahrspur, wobei die beiden Roller zusammenstießen. Der 59-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Schaden an seinem Roller beträgt etwa 1000 Euro.