Bei einem Unfall auf der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim ist Donnerstagnacht ein Mann verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 31-Jähriger mit einem Fiat in Richtung der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurde der 31-Jährige verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fiat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.