1 An der Aral-Tankstelle ist eine Frau gegen die Wand des Gebäudes gefahren. Foto: Thomas Fritsch Eine 85-jährige Frau ist am Montag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Gebäudewand der Aral-Tankstelle in Althengstett gefahren. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Drei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Und: Das blieb am Montag nicht der einzige Unfall in unmittelbarer Nähe.







Der Schreck dürfte allen in die Glieder gefahren sein, die sich am Montag in dieser Woche um kurz vor 16 Uhr bei der Aral-Tankstelle in Althengstett aufhielten.