Ein Rettungshubschrauber musste den Schwerverletzten in ein Krankenhaus bringen. Ein Mann bekommt an einem Bahnübergang einen Stromschlag und wird schwer verletzt. Die Oberleitung ist beschädigt, ein Stück der Bahnstrecke am Bodensee gesperrt.







Beim Transport seines Segelbootes hat ein Mann an einem Bahnübergang in Allensbach am Bodensee einen Stromschlag erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage in Konstanz berichtete.