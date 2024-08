1 Nach dem Unfall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Neuweiler-/Panoramastraße in Albstadt entstanden.









Ein 31-Jähriger befuhr kurz vor sieben Uhr mit einem VW die Neuweilerstraße in Richtung Hechinger Straße. Als er an der Einmündung in die Panoramastraße nach links in diese abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-Jährigen.