Bei einem Unfall am Montagabend auf der Tailfinger Straße in Albstadt sind 7000 Euro Sachschaden entstanden.















Albstadt - Ein 55-jähriger Opelfahrer war kurz vor 19.30 Uhr von der Margrethauser Straße nach rechts in die Tailfinger Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Audi A3 einer 22 Jahre alten Frau, die der abknickenden Vorfahrtsstraße von der Theodor-Heuss-Straße kommend in die Tailfinger Straße folgen wollte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Der Unfallverursacher musste im Anschluss neben einer Blutprobe seine Fahrerlaubnis abgeben. Ein Test hatte einen vorläufigen Wert von deutlich über 0,5 Promille ergeben.