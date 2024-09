Radfahrerin in Kreisverkehr angefahren

Unfall in Albstadt

Bei einem Unfall am Montag in Truchtelfingen ist eine Radfahrerin verletzt worden. Eine 65-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei gegen 18.20 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in den Kreisverkehr mit der Raiffeisenstraße ein und übersah die Radfahrerin hierbei.