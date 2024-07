In Albstadt ist ein alkoholisierter Motorradfahrer am Sonntag gegen einen Opel gefahren und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Hechinger Straße in Albstadt musste ein 48 Jahre alter Motorrad-Fahrer seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei berichtet.

Der Biker war kurz nach 13.30 Uhr auf der Hechinger Straße in Richtung Onstmettingen unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Mathildenstraße und der Dorotheenstraße prallte er mit seiner Maschine gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Da ein Alkoholtest noch an der Unfallstelle einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille ergeben hatte, musste er im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.