Unfall in Albstadt

1 Von einem Gerüst ist ein Mann in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild/dp/Soeren Stache

In Ebingen ist ein 59-Jähriger am Dienstag bei Bauarbeiten vom Gerüst gestürzt.









Link kopiert



Ein 56-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in der Mozartstraße in Ebingen mehrere Meter tief von einem Baugerüst gestürzt. Von diesem Arbeitsunfall berichtet die Polizei.