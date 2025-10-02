Unfall in Albstadt: Kind spielt und verunglückt

1 Der Rettungshubschrauben war im Einsatz. Foto: Marc Eich Zu einem Unfall auf einem Spielplatz ist es in Albstadt gekommen.







Ein sechsjähriger Junge ist laut Polizei am Donnerstagvormittag auf einem Spielplatz in der Lautlinger Straße im Stadtteil Ebingen verunglückt. Der Junge war gegen 11.45 Uhr auf dem schulischen Kinderspielplatz im Bereich einer Sandwerkstatt beim Spielen, als er dort von einem an einer Kette befestigten Sandeleimer aus Kunststoff am Genick getroffen wurde. Dabei erlitt das Kind möglicherweise Verletzungen noch unklaren Ausmaßes. Der Junge wurde nach einer notärztlichen Erstuntersuchung vor Ort vorsorglich von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geflogen.