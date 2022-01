1 Eine Fußgängerin wurde von einem Kleinlaster angefahren. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Beim Wenden hat der Fahrer eines Kleinlasters eine Fußgängerin gestreift.















Link kopiert

Albstadt - Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Marktstraße leicht verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Kleinlaster fuhr in der Fußgängerzone rückwärts, um zu wenden. Hierbei fuhr er eine 59-jährige Fußgängerin mit geringer Geschwindigkeit an. Eine ärztliche Versorgung der Frau vor Ort war nicht erforderlich, sie ging selbstständig zum Arzt.