Unfall in Albstadt: Eine Frau leicht verletzt

1 In Onstmettingen hat sich eine Frau am Montagmittag leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Am Montagmittag ist es in einem Kreuzungsbereich in Onstmettingen zu einem Unfall gekommen. Eine 35-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 23 000 Euro.









Link kopiert



Ein 25-Jähriger war laut Polizei am Montag, gegen 13.10 Uhr, mit einem Citroen Jumper von der Theodor-Storm-Straße aus Richtung Onstmettinger Ortsmitte kommend in die bevorrechtigte Wilhelmstraße eingefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Citroen und dem Audi A3 einer 35-Jährigen, die auf der Wilhelmstraße in Richtung Tailfingen unterwegs war.