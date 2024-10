Unfall in Albstadt-Ebingen

1 Bei einem Unfall in Ebingen hat eine Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Eine 32-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagabend in Ebingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 25-jährige Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock.









Link kopiert



Mit schweren Verletzungen musste eine Fußgängerin am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in Ebingen in eine Klinik gebracht werden.