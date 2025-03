Unfall in Albstadt-Ebingen

1 Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger in Albstadt erlitten. Er wurde von einem Auto angefahren. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 34-jähriger Fußgänger ist am Mittwochabend in Ebingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Dies meldet die Polizei.









Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Grüngrabenstraße/Sigmundstraße in Albstadt-Ebingen erlitten.