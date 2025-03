88-Jähriger wird am Steuer ohnmächtig - Beifahrerin reagiert schnell

Unfall in Albstadt-Ebingen

1 Während der Fahrt hat ein 88-jähriger Autofahrer in Albstadt das Bewusstsein verloren. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Dienstag auf einem Parkplatz in Ebingen das Bewusstsein verloren. Im Anschluss verursachte er einen Unfall.









Aufgrund einer medizinischer Ursache ist es am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Albstadt-Ebingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies berichtet die Polizei.