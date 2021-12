Unfall in Albstadt-Ebingen

1 Der 81-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Pikrepo

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstagabend in Ebingen erlitten, als er mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer geprallt ist.















Albstadt-Ebingen - Der 81-Jährige war laut Polizei mit einem VW Golf gegen 19.15 Uhr auf der Zieglerstraße unterwegs. An der Einmündung in die Berliner Straße fuhr er ohne an der roten Ampel anzuhalten weiter und prallte frontal gegen die Mauer des Umspannwerks.

Fahrer wurde leicht verletzt

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der Senior war zuvor bereits mehreren Zeugen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Mauer nicht beschädigt.