Bei einem Unfall in Ebingen sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Eine BMW-Fahrerin war zuerst gegen den Randstein gefahren und dann gegen einen Baum gekracht.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine BMW-Fahrerin am Samstagabend in Ebingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Kurz nach 21 Uhr ging bei den Rettungskräften die Meldung ein, dass ein BMW mit mehreren Insassen in der Truchtelfinger Straße auf Höhe der Volksbank in Ebingen in einen Unfall verwickelt sei.

Wie Augenzeugen berichteten, sei die Fahrerin mit quietschenden Reifen aus dem Kreisverkehr in Richtung McDonalds gekommen. In der Folge prallte sie zuerst gegen den rechten Randstein, wurde nach links abgewiesen und krachte dann in einen Baum auf der rechten Fahrbahnseite.

Zwei Insassen des Fahrzeugs wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, war am Abend ebenso unklar wie die Unfallursache.

Unfallursache noch unklar

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, die in einen Abwasserschacht zu laufen drohten, wurde auch die Feuerwehr Albstadt, Abteilung Ebingen, alarmiert. Diese war mit rund zehn Kräften vor Ort, um Bindemittel auf die Flüssigkeiten aufzutragen und zu entsorgen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Truchtelfinger Straße war zwischen der Einfahrt Europaplatz und Kreisverkehr zur Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.