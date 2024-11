Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Albstadt-Ebingen ist ein Radfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 18-jähriger Opel-Fahrer beim Ausparken in der Herderstraße einen von links kommenden, 61-jährigen Radfahrer.

Beim Sturz von seinem Rad verletzte sich der 61-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden beträgt etwa 1300 Euro, so die Polizei.