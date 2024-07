Unfall in Albstadt

1 Zu einem Unfall kam es in Albstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein nicht ansprechbarer 46-Jähriger ist mit seinem Auto in Albstadt am Sonntag auf ein anderes gerollt.









Ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Ebinger Schlachthofstraße entstanden. Das berichtet die Polizei.